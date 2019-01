Siracusa, istituzione Parco Neapolis e riserva della Pillirina: Gradenigo "Giunta faccia pressing alla Regione"

Piccoli passi dalla Regione rimasti solo sulla carta, dalla riserva terrestre Capo Murro di Porco e Penisola Maddalena per la quale si attende solo la nomina dell'ente gestore e l'affidamento di una riserva, e l'istituzione del Parco Archeologico di Siracusa, chiesto a gran voce dall'attuale amministrazione.

Due bellezze siracusane che il consigliere comunale Carlo Gradenigo mette a paragone e per le quali chiede al sindaco e alla Giunta che si facciano portavoce di tale istanza alla Regione Siciliana in nome e per conto di tutti quei Siracusani che rivendicano la Riserva Terrestre Capo Murro di Porco e Penisola Maddalena come il Parco Archeologico di Siracusa.

"Una perla, - dice Gradenigo riferendosi al Parco della Neapolis - una vera e propria attrazione turistica davanti l'isola di Ortigia che al pari del parco delle mura dionigiane, aspetta solo di essere attrezzata e collegata con un adeguato servizio vaporetto. Un piccolo passo per la Regione, un grande passo per Siracusa che vedrebbe aumentare la permanenza media dei turisti in città tutto l'anno impegnati in una gita fuori porta, in uno dei luoghi paesaggisticamente più suggestivi della intera provincia. Un volano di sviluppo che stimolerebbe la creazione di un indotto tra servizi e attività connesse, rivalutando il grande patrimonio immobiliare presente nell'area come hotel e b&b che già oggi si fregiano della prossimità dell'Area Marina Protetta del Plemmirio. - continua Gradenigo - Un modello di economia diffusa che un'amministrazione lungimirante ha l'obbligo di perseguire richiamando l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente a un atto dovuto che da troppi anni la città attende invano"