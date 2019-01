Rosolini, previste agevolazioni per la tassa sui rifiuti

Previste agevolazioni per il pagamento della tassa sui rifiuti urbani.

Potranno usufruire del taglio del 30% le utenze domestiche composte da una persona di età non inferiore a 60 anni che risiedono in abitazioni di tipo, economico o popolare o rurale e con un reddito annuo complessivo Isee non superiore a 5.000 euro. Identica agevolazione per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap. Agevolazione del 20% per il compostaggio.

Tutte le agevolazioni sono concesse previa richiesta da parte dell’utente e hanno valenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio.

I moduli per presentare istanza sono disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune.