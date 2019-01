Siracusa, imbarcazione a fuoco si inabissa a Riva Forte Gallo

Incendio a bordo di un'imbarcazione all'alba di oggi a Riva Forte Gallo in Ortigia. Erano le 5,45 quando è scattato l'allarme al centralino della Questura: le volanti hanno trovato sul posto i vigili del fuoco. A causa degli danni riportati l'imbarcazione in vetroresina di 6 metri , si è inabissata.

Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto per evitare lo sversamento in mare degli idrocarburi presenti nel natante.