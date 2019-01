Cassaro, la rappresentazione del viaggio dei Re Magi

Il 5 e 6 Gennaio a Cassaro, si terrà la rappresentazione del viaggio dei Re Magi.

La Sacra Famiglia, così come deciso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Mirella Garro, insieme a tutta la Comunità Parrocchiale, il 6 Gennaio, nella Chiesa di S. Antonio Abate, sarà interpretata da una famiglia nigeriana di rifugiati (padre, madre e figlioletto), ospite dello Sprar “Obioma Iblei”.

I sapori degli Iblei arricchiranno lo scenario naturale della piccola cittadina con i tradizionali falò del 6 Gennaio, per tracciare, assieme alla stella cometa, al suono di tamburi e trombe, la strada ai tre Re Magi che, a cavallo, dopo aver del peregrinato per le strade cittadine, arriveranno a porgere il loro omaggio al Bambino Gesù.