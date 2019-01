In vigore il taglio dei vitalizi, risparmio di 44 milioni l'anno

"Da giorno 1 gennaio è ufficialmente applicata ai cedolini degli ex parlamentari la delibera che supera i vitalizi! Il provvedimento è entrato in vigore subito dopo la sua approvazione ma diventa efficace proprio dall'inizio dell'anno. Grazie a questo atto la Camera dei deputati risparmierà 44 milioni di euro all'anno. Un risparmio di circa 130 milioni di euro per il prossimo triennio, che comunque non è l'unico." Lo annuncia su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.