Siracusa, vertenza amministrativi ex Igm: domani nuovo incontro al Vermexio

Torna sul tavolo della discussione, dopo la fine delle ferie forzate, la vertenza che riguarda poco meno di 40 lavoratori amministrativi ex Igm.

Domani mattina la Tekra, l'azienda che adesso gestisce il servizio di igiene urbana in città, il Comune e i sindacati torneranno ad incontrarsi al Vermexio per trovare una soluzione ed evitare lo scontro.

L'azienda, sino ad ora, non prende in considerazione altra soluzione se non quella del demansionamento tout court con il possibile licenzimanto in caso di rifiuto del lavoratore. I sindacati, seppur disponibili all'utilizzo dei lavoratori con mansioni diverse, non intendono cedere sul mantenimento della retribuzione maturata e sui livelli professionali acquisiti. Su questo terreno si gioca, infatti, tutta la partita con il Comune che farà da mediatore.

I sindacati sono decisi: Siamo pronti a tutto - riferisce Franco Nardi, segretario provinciale Fp Cgil - anche ad adire le vie legali pur di far rispettare le norme contrattuali".