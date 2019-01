Siracusa, al via i lavori per la fermata di Bicocca per l'aeroporto

Al via i lavori per la realizzazione della fermata di Bicocca, lungo a linea ferrata Siracusa-Catania: permetterà di arrivare in aeroporto utilizzando il treno. Gli ultimi 800 metri circa che separano Bicocca da Fontanarossa saranno coperti da bus navetta messi a disposizione da Sac, la società che gestisce lo scalo aereo.

"I lavori - spiega il deputato nazionale del M5S Paolo Ficara - sono stati finalmente consegnati da Rfi lo scorso mese, adesso inizieranno i lavori. Dureranno circa 400 giorni, quindi entro il primo semestre del 2020 saranno completati. Il costo dell'intervento, circa 5 milioni, è a carico di Rfi", dice ancora Ficara. "E' una buona notizia per i tanti siciliani e turisti che potranno utilizzare come mezzo di trasporto il treno per raggiungere, una volta a Catania, Siracusa o altre mete" commenta il parlamentare pentastellato. Il progetto definitivo prevede la realizzazione di un nuovo passante direttamente collegato all'aeroporto, contestuale all'interramento dei binari della linea attuale e l'allungamento della pista dell'aeroporto catanese per consentire l'atterraggio degli aerei intercontinentali. Ma per questo ci vorrà ancora del tempo".