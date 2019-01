Siracusa, nominato il delegato comunale della Consulta civica

E' stata nominata, all'interno della Consulta Civica di Siracusa, Francesca Ventura, come delegato comunale della Consulta.

“Con Francesca Ventura – dice De Simone – si aggiunge un elemento fondamentale al corpo dei Delegati della Consulta Civica, in quanto persona competente e sensibile alle problematiche socio-economiche e turistiche, e valido punto di riferimento per residenti ed imprenditori del centro storico di Ortigia. Il Delegato Comunale della Consulta Civica – conclude Damiano De Simone – oggi più che mai rappresenta l’anello di ricongiunzione attraverso cui ricostruire un rapporto di fiducia da parte della società civile verso la politica locale”.