Floridia, rogo in una villa: indaga la Squadra Mobile

Sarebbe stata una bomboletta lanciata da ignoti, a causare il rogo in una casa di campagna di contrada Monasteri, nel territorio di Floridia, di proprietà di un medico dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. I fatti si sono verificati la sera del 31 dicembre scorso.

Il fuoco sprigionato ha causato il danneggiamento dei mobili di una stanza e l'annerimento di alcune pareti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le Volanti.

Sull'episodio, denunciato in Questura dalla vittima, stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile che non hanno, al momento, una pista privilegiata. In queste ore sono al lavoro per verificare la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza e per capire cosa ci sia alla base dell'accaduto.