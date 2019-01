Rosolini, nascondevano in casa 1 chilo di hashish: in manette padre e figlio minore. Entrambi incensurati

Incensurati, insospettabili, nascondevano in casa circa un chilo di hashish. La scoperta dei Carabinieri della stazione di Rosolini, a seguito di perquisizione domiciliare, in casa di padre e figlio, entrambi finiti in manette.

Si tratta di A.G., 49 anni, e del figlio minore, di 17 anni.

All'interno dell'abitazione dove vivevano i due sono stati trovati 10 panetti, da 100 grammi l’uno, di sostanza stupefacente e materiale per la suddivisione in dosi, tra cui alcuni coltelli intrisi di hashish. Il padre è stato chiuso al Cavadonna di Siracusa e il minore è stato tradotto al Centro di Prima Accoglienza per Minori di Catania.