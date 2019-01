Noto, lotta all'abusivismo: sequestrati 200 oggetti in vendita

Intensi i controlli della Polizia di Stato di Noto vicino la villa comunale in viale Marconi, al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Ieri, gli agenti hanno sequestrato circa 200 oggetti in possesso di un cittadino extracomunitario il quale, alla vista degli agenti, si dava alla fuga per i vicoli circostanti abbandonando la merce posta in un banchetto in legno. Si tratta di numerosi orologi da polso maschili e femminili, 25 portafogli , numerosi accendini, 30 batterie, 1 coltello, 30 oggetti per il cucito, 8 portachiavi, 2 sveglie.