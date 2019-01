La strada provinciale Siracusa-Belvedere in stato di totale abbandono

In stato di abbandono la strada provinciale Siracusa-Belvedere, in particolare il tratto Epipoli-Belvedere. A denunciarlo Vincenzo Vinciullo e il consigliere comunale Mauro Basile.

"La strada presenta vistosi avvallamenti ed il manto stradale, deformato in più parti nel lato destro per chi va verso la circoscrizione di Belvedere, è in evidente stato di usura - dichiarano i due - Sarebbe opportuno, oltre che necessario, intimare a chi ha eseguito i lavori di ripristinare il manto. Allo stato di pericolosità del manto stradale, si unisce la mancata pulizia dei bordi stradali, invasi da erbacce e alberi d’alto fusto" - concludono.