Siracusa, il presepe dei piccoli a Villa Reimann

Si terrà a Villa Reimann, venerdì 4 gennaio, dalle 10 alle 13, la prima edizione del “Presepe dei Piccoli”, organizzata dal Comitato "Città, Famiglia, Tradizioni e Valori" in collaborazione con il Comune di Siracusa, con il Consorzio Universitario Archimede e con Save Villa Reimann.

L'iniziativa, realizzata nel Parco della Villa, prevede un percorso a tappe sul tema natalizio, che inizia con la Natività, allestita in una nicchia del "belvedere" del Giardino Storico, interamente affidato ai bambini.

Il Maestro Salvatore Ferlito , accompagnato da un cantastorie, suonerà la sua "ciaramedda" e la Befana, impersonata da Licia Gambino, giungerà con un sacco di doni per i piccoli nei pressi della fontana del Giardino.

Nell'ambito dell'iniziativa, inoltre, sarà possibile effettuare una visita guidata di Villa Reimann, donata, negli anni '70, dalla gentildonna danese Christiane Reimann alla Città di Siracusa.