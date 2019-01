Botti di fine anno, il bilancio conta 39 feriti di cui due gravi

Bollettino dei feriti a causa dei botti. A Milano un ragazzo è stato ferito gravemente alle mani e alla testa dall'esplosione di un petardo.Sono 37 i feriti tra Napoli e provincia, uno in meno rispetto all'anno scorso. Ventitre le persone ferite in città, 14 in provincia. Coinvolti a Napoli anche tre minori uno dei quali è stato ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini per un trauma da scoppio alla mano.Grave una donna di 37 anni di Sant'Agata dei Goti,colpita al petto da un razzo. E' stata operata.E' in pericolo di vita