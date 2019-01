Manchester, 3 accoltellati alla stazione: un uomo arrestato

Ieri sera un uomo ha accoltellato tre persone, tra cui un agente di polizia, alla stazione ferroviaria di Manchester, in Gran Bretagna, ed è stato arrestato. I feriti, un uomo ed una donna, oltre al poliziotto accoltellato ad una spalla, sono stati ricoverati in ospedale. Le forze dell'ordine sono accorse alla stazione Victoria in seguito ad una telefonata che li avvisava di quanto stava accadendo.

L'indagine sul'attentato è condotta dal reparto antiterrorismo.