Siracusa, Casapound contro l'ordinanza su alcolici di Capodanno: spunta uno striscione

"Ordinanza di capodanno: commercianti in ginocchio" questo è il testo dello striscione esposto in Ortigia dai militanti di Casapound Italia l'ultimo dell'anno.

"A seguito della protesta dei commercianti del centro storico contro l'ordinanza comunale che vieta la vendita di alcolici la notte di Capodanno - dichiara in una nota Casapound Siracusa - ci schieriamo dalla loro parte definendo inammissibile tale provvedimento, che porterà un danno economico inqualificabile ai vari imprenditori d'Ortigia che nella stagione invernale hanno a disposizione pochi eventi per ottenere un utile che con difficoltà riesce a farli arrivare alla stagione estiva. Inoltre la situazione va ad aggravarsi ulteriormente a causa di un'inutile ZTL che mette ancora di più in difficoltà i commercianti dell'isola”.

" Per questi motivi - conclude il movimento della tartaruga frecciata - ribadiamo il nostro completo dissenso verso questa ordinanza del sindaco e chiediamo che venga subito ritirata per tutte le attività commerciali e non solo per i ristoratori onde evitare un danno economico irreparabile".