Contributi per 400 milioni per i piccoli Comuni, i deputati del M5S invitano i sindaci del Siracusano ad attivarsi

Attivato un fondo da 400 milioni di euro per cofinanziare piccole opere nei Comuni, incentivando l’edilizia pubblica, la manutenzione e la sicurezza del territorio, la manutenzione della rete viaria, la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Questo quanto prevede la manovra finanziaria per i Comuni, come riferiscono i deputati del M5S Paolo Ficara, Filippo Scerra e Maria Marzana.

"In particolare - spiegano - introduciamo un contributo di 40mila euro per i Comuni fino a 2 mila abitanti, di 50mila euro per quelli fino a 5mila abitanti, di 70mila euro per i Comuni fino a 10mila abitanti e di 100mila euro per quelli fino a 20mila abitanti, andando a coprire fino al 50% dell'importo delle opere.

Questi maggiori investimenti locali si vanno ad aggiungere - concludono - ad 1 miliardo di maggiori fondi derivanti dallo sblocco degli avanzi di amministrazione per i Comuni virtuosi".

Da qui l'invito rivolto ai sindaci della provincia di Siracusa di attivarsi per le necessarie richieste che possano permettere di beneficiare della nuova misura di sostegno e sviluppo.