Siracusa, riaperto il Museo dei Paramenti del Santuario

E' stato riaperto al pubblico oggi il Museo dei Paramenti del Santuario di Siracusa, da oggi rinominato “Museo Papa Pio XII”, il Papa che nel 1954 con un Radiomessaggio dalle frequenze di Radio Vaticana, espresse l’interrogativo ancora attuale: “Comprenderanno gli uomini l’arcano linguaggio di quelle Lacrime?”.

Oggi, questo Museo, ideato dal Rettore Mons. Michele Giansiracusa, chiuso più volte a seguito delle alluvioni, permette a tutti di apprezzare il presepe in terracotta, donato dal Prof. Luigi Scapellato, già Primario Medico dell’Ospedale Umberto I di Siracusa. Fu il Rettore Mons. Pasquale Magnano che, nel 1993, accolse la donazione, custodendola nei locali del Santuario. Un’opera unica nel suo genere, che verrà finalmente esposta per la visita dei fedeli e dei pellegrini in modo permanente. Il museo rimarrà aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30.

I Fedeli e i pellegrini potranno visitare in Cripta anche il presepe frutto degli ultimi due mesi del laboratorio creativo organizzato ddall'U.N.I.T.A.L.S.I. di Siracusa.