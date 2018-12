Siracusa, Capodanno in piazza Duomo: il piano di sicurezza per l'accesso alla piazza e i bus navetta

Predisposto il piano di sicurezza per la serata di Capodanno in piazza Duomo, a Siracusa.

A seguito di un incontro che si è tenuto in Questura con la partecipazione del Comune, del Comando dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. è stato disposto che sarà possibile accedere a piedi alla piazza solo da via Landolina e piazza Minerva, salvo motivate eccezioni. Via delle Carceri Vecchie, via Pompeo Picherali e via S. Lucia alla Badia saranno adibite a vie di uscita dalla piazza.

Ad ogni ingresso di piazza Duomo, con controlli delle Forze dell’Ordine e dalla Polizia locale, saranno sistemati dei mastelli per potere conferire eventuali bottiglie e lattine.

I bus navettasaranno in servizio domani lunedì 31 dicembre: dalle 9 alle 15 e dalle 23 alle5 del mattino seguente con questi i percorsi: una navetta dal Molo S.Antonio/Parcheggio Von Platen/Piazza Adda/Molo S.Antonio; 3 Navette Molo S. Antonio, Largo Aretusa, Talete,

Molo S.Antonio.

Martedì 1 Gennaio: dalle 10 alle 16 percorso regolare con 3 Navette.