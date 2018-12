Il Siracusa perde 1-0 con la capolista Juve Stabia

La Juve Stabia continua la sua marcia in testa al campionato di serie C, battendo il Siracusa per 1-0. Una sconfitta per gli azzurri che alla vigilia era preventivabile. Una partita di contenimento quella del Siracusa che non ha rischiato in avanti più di tanto.

Al 21' arriva la rete dei padroni di casa: grande azione di Elia, palla in mezzo e Carlini di testa mette dentro.

Al 38' Paponi va via entra in area ma è bravo Messina a neutralizzare il pericolo.

In pieno recupero altra azione di Carlini che mette un difficoltà la difesa azzurra, ci pensa Turati ad allontanare la sfera. Primo tempo con i padroni di casa avanti di una rete.

Al 49' stabiesi pericolosi con Paponi, ma l' attaccante non centra lo specchio della porta.

Al 61' prima Mastalli e poi Canotto mettono in difficoltà la difesa azzurra.

Azzurri vicini al pari, al 70' indecisione Troest e Branduani e la palla che va sul fondo.

Cinque minuti di recupero designati dall'arbitro, ma il risultato non cambia.