Lentini, due denunciati: uno per spaccio, l'altro per porto abusivo di munizioni

Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 42enne di Lentini, denunciato dalla polizia perché trovato in possesso di 23,9 grammi di marijuana: un 66enne, invece, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento poiché, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 cartucce marca “Cheddite” calibro 12.