Siracusa-Sicula Leonzio, Daspo a due tifosi lentinesi per il danneggiamento di un auto e di uno scooter

Avrebbero danneggiato un'auto e uno scooter in occasione della partita tra Siracusa e Sicula Leonzio, che si è disputata allo stadio Nicola De Simone il 2 dicembre scorso, gara valida per il campionato nazionale di serie C girone C.

I provvedimenti, emessi a cairco di due lentinesi di 26 e 33 anni, comportano il divieto di accesso in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.