Manovra, dalla Camera via libera alla fiducia con 327 sì

La Camera, in terza lettura, ha dato l'ok alla fiducia al governo sulla manovra economica. I sì sono stati 327, contrari 228 e un astenuto. L'aula della Camera, dopo aver terminato le votazioni sulla seconda parte della manovra (cioè le tabelle alla legge di Bilancio), è passata all'esame degli ordini del giorno. Si tratta di oltre 200 voti che, vista la "tagliola" della seduta notturna che termina per regolamento a mezzanotte, continuerà oggi a partire dalle 9. L'ok definitivo alla manovra, con il voto finale, è atteso per il pomeriggio

Dura la protesta delle opposizioni. Sit-in del Pd in piazza Montecitorio. 'Di Maio e Salvini autisti ubriachi', dice Delrio. Gilet azzurri con la scritta 'Basta tasse' per i deputati di Fi in aula.

E' una corsa contro il tempo condita da risse e liti, il via libera alla legge di bilancio. Entro il 31 dicembre, per evitare di arrivare a esercizio provvisorio di bilancio, il testo deve essere sulla scrivania di Sergio Mattarella per la firma, che il capo dello Stato potrebbe accompagnare - si ragiona in ambienti parlamentari - con una lettera diretta al governo con alcuni rilievi. Le opposizioni protestano perché la versione finale della manovra "non è stata esaminata né votata" dalle due Camere