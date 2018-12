Siracusa, cenone con vino e amaro anche nei ristoranti di Ortigia: modificata l'ordinanza

Potranno cenare accompagnando le pietanze con il vino e concludere il cenone di Capodanno con un amaro coloro che hanno deciso di consumare il cenone del 31 dicembre in un locale o ristorante di Ortigia.. E' stata infatti modificata l'ordinanza che vietava la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche all’interno dei pubblici esercizi oltre che nelle aree pubbliche dalle 18 in poi del 31 dicembre. Fatta salva la fascia oraria compresa tra le 23 del 31 dicembre e l' 1 del 1 gennaio 2019, per consentire il brindisi augurale per il nuovo anno.

La decisione dell'amministrazione arriva dopo le proteste dei ristoratori del centro storico, indispettiti dal fatto di non poter offrire ai loro clienti un ceno completo anche del vino.

Confermate le altre disposizioni: divieto di utilizzo di contenitori in vetro e lattine, di vendita e somministrazione delle altre tipologie di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che dovranno essere vendute e somministrate in contenitori di cartone/plastica.

Vietata la vendita di spari di ogni tipo e genere di prodotti pirici e il divieto di spray al peperoncino.

L’inosservanza è punita con la sanzione amministrativa tra 25 e 500 euro con pagamento in misura ridotta di 100 salvo spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. Le Forze e i Corpi di polizia potranno multare i consumatori da 100 euro a 500 euro solo dopo averli diffidati verbalmente una prima volta, consentendo di gettare il contenitore di vetro o di versare il contenuto in un contenitore consentito.

Ogni ingresso a piazza Duomo sarà sottoposto a controllo dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia locale.