Melilli, licenziato da Auchan rappresentante sindacale aziendale: insorge Filcams

Licenziato dall'ipermercato Auchan di Melilli, il giorno della vigilia di Natale, il rappresentante sindacale aziendale, storico iscritto della Filcams Cgil e fautore della sindacalizzazione nel corso degli anni all’interno di Auchan.

Il responsabile è stato prima sospeso per due mesi, e poi licenziato.

"Manca l’elemento della tempestività per un supposto fatto accaduto a Settembre e contestato solo verso la metà di Novembre. - ha dichiarato Alessandro Vasquez Segretario Provinciale Filcams Cgil - Non hanno nemmeno aspettato l’arrivo della raccomandata che conteneva le seconde controdeduzioni richieste al lavoratore, per inviare la lettera di licenziamento. Inoltre, di fronte alle prime controdeduzioni che abbiamo fornito all’interno del procedimento disciplinare, l’azienda non ha nemmeno saputo rispondere nel dettaglio alla nostra richiesta di delucidazioni, fornendo invece ulteriori elementi che provano semmai l’estraneità del lavoratore a ciò che gli viene imputato. Ci sono vizi procedurali che ci fanno avere la certezza che è un licenziamento pretestuoso e mirato al solo obiettivo di colpire l’intera Organizzazione sindacale.”