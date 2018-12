Siracusa, Capodanno in Piazza Duomo: divieto di vendita degli alcolici dalle 18 dei 31

Un'ordinanza, a firma del sindaco Italia, è stata emessa al fine di garantire la sicurezza nella lunga notte del 31 dicembre che si svolgerà in Piazza Duomo a Siracusa.

Dalle 18 del 31, fino alle 8 di giorno 1, in Ortigia vigerà il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche sia all’interno dei pubblici esercizi che nelle aree pubbliche precedentemente autorizzate, fatta eccezione della somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche nel periodo compreso tra le ore 23,00 del 31 dicembre 2018 e le ore 01,00 del 01 gennaio 2019, per consentire il brindisi augurale per il nuovo anno. In tale orario è comunque vietato l’utilizzo di contenitori in vetro e lattine.

Disposto anche il divieto di vendita e somministrazione delle altre tipologie di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che dovranno essere vendute e somministrate in contenitori di cartone/plastica.

Inoltre è vietata la vendita e di spari di ogni tipo e genere di prodotti pirici e il divieto di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (c.d. Spray al peperoncino.

L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. Le Forze e i Corpi di polizia potranno multare i consumatori da 100 euro a 500 euro solo dopo aver diffidato gli stessi verbalmente una prima volta, consentendo di gettare il contenitore di vetro o di versare il contenuto in un contenitore consentito;

Ogni ingresso a piazza Duomo sarà sottoposto a controllo dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia locale.