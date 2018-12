Noto, Avola e Canicattini Bagni, maxi controllo del territorio: denunciati in 6, segnalati due

Un maxi controllo del territorio è stato effettuato durante il fine settimana dai Carabinieri, in particolare nella provincia Sud di Siracusa (tra Avola, Noto e Canicattini Bagni), al fine di verificare il rispetto del codice stradale, lotta alla droga e contrasto dei reati contro il patrimonio.

Sono state denunciate, in stato di libertà, tre persone trovate, a seguito di perquisizione personale e veicolare, con 3 coltelli a serramanico. In altre due abitazioni è stato trovato il contatore della luce privato allacciato alla rete pubblica, i proprietari sono stati denunciati.

Controlli alla circolazione stradale e perquisizioni veicolari sono state inoltre effettuate nelle zone periferiche, anche in ora notturna, al fine di rendere ancora più incisivi i controlli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un giovane 37enne è stato denunciato perchè trovato con 10 grammi di hashish e 3 grammi di eroina. Altri due sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa per uso di sostanza stupefacente, entrambe maggiorenni, con circa 4 grammi di hashish, per consumo personale. Tante le violazioni al codice della strada accertate.

I Carabinieri hanno già annunciato che i controlli saranno intensificati.