Domani Siracusa contro la Juve Stabia, Raciti: "non una gara come le altre"

In campo domani, con 20 convocati, il Siracusa contro la Juve Stabia.

"Giocare con serenità è una componente importante- spiega il tecnico del Siracusa Ezio Raciti- dobbiamo avere un' anima e identità di squadra. Domani non è una gara banale, c'è un gemellaggio, c'è una figura da onorare come Nicola De Simone. Ci teniamo tanto a fare bene. Pronostico chiuso? È importante la prestazione nell' ottica del progetto di crescita, bisogna giocare con il giusto atteggiamento. Sulle condizioni di Franco e Del Col vedremo. Contro la capolista dobbiamo credere nelle nostre qualità"