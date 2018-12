Siracusa, tracciabilità ed etichettature dei prodotti ittici: sequestrati 200 chili di pesce, elevate sanzioni

E' stata una maxi operazione, quella della Guardia Costiera di Siracusa, denominata "Confine illegale". Voluta dal ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, ha portato a un grande controllo sulla filiera della pesca, al fine di garantire al consumatore il rispetto delle vigenti disposizioni sugli scambi commerciali, sulla tracciabilità ed etichettature dei prodotti ittici.

In tutto sono stati effettuati 62 controlli in rivenditori di prodotti ittici, 25 ispezioni ad unità da pesca, che hanno portato all’elevazioni di 11 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 19.000 euro.

Sono stati effettuati 10 sequestri amministrativi di quasi 200 chili di prodotti ittici ed una persona è stata segnalata alla competente Autorità Giudiziaria per avere effettuato la pesca all’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio con conseguente sequestro penale di un attrezzo da pesca.