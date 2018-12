Siracusa, Avis: oggi e domani cerimonie di titolazione sala ristoro e sede

L'Avis Siracusa intitola la sala ristoro della sede di via Von Platen a Giuseppe Arrisicato, per lunghi anni instancabile dirigente associativo, e la propria sede a Anna Maria Verga, fondatrice dell’Avis Comunale di Siracusa.

I due eventi si svolgeranno rispettivamente oggi alle 10,30 presso la sede dell’Avis Comunale di Siracusa di Via Von Platen, e domenica 30 dicembre alle ore 10.