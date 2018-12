Siracusa, antinquinamento e antincendio: l'esercitazione della Guardia Costiera

Testare il livello di efficienza dei dispositivi antinquinamento e antincendio e delle misure di security del complesso portuale di Siracusa. Questo lo scopo dell'esercitazione del personale della Guardia costiera che si è svolta, questa mattina, nella Baia di Santa Panagia.

E' stata simulata la rottura di un braccio di carico ad una piattaforma di caricazione del pontile Isab Impianti Sud, a quel punto sono scattate le operazioni di emergenza per il contenimento dell’inquinamento simulato, attraverso l’impiego delle unità della Società concessionaria del servizio disinquinamento del complesso portuale di Siracusa, che hanno prontamente circuito la presunta macchia di gasolio con le opportune barriere galleggianti in dotazione.

Simulato anche incendio a bordo del mezzo e uomo in mare.

Al buon esito dell’esercitazione ha collaborato in maniera fattiva il personale della Corporazione Piloti, il Gruppo Ormeggiatori, il Gruppo Barcaioli, la Società Rimorchiatori Augusta, la Società disinquinamento San Giorgio Mare, la Società Guardia ai Fuochi Archimede e, non ultimo, il Comando ed il personale di bordo della motocisterna “Alicudi M”.

L’esercitazione ha dimostrato un’elevata prontezza operativa del sistema portuale interessato.