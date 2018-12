Siracusa, il sindaco Italia eletto presidente della Srr Ato rifiuti provinciale

Il sindaco, Francesco Italia, è stato eletto stamattina presidente della Srr Ato rifiuti provinciale. Prende il posto del sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, dimissionario da diversi mesi.

“La Srr – afferma il sindaco Italia – vive una fase complessa: da una parte siamo in attesa che la Regione vari la nuova legge sul ciclo dei rifiuti, che potrebbe contenere la riforma della governance; dall'altra deve gestire il difficile sistema di raccolta e smaltimento, che in alcuni comuni assume il carattere dell'emergenza, e programmare in provincia la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero. Tuttavia non ci tireremo indietro nel cercare le soluzioni più idonee alla salvaguardia dell'ambiente”.

Il cda è composto dai primi cittadini di Canicattini e di Lentini: Marilena Miceli e Saverio Bosco.

Il sindaco Italia, nelle scorse settimane, è stato eletto anche presidente dell'Ato idrico.