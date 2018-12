Siracusa, Polizia di Stato: calano i furti, stabili rapine ed estorsioni

E' tempo di consuntivi di fine anno anche per la Questura di Siracusa che nel 2018 registra un lieve decremento nell’andamento del fenomeno criminale rispetto allo scorso anno.

Mentre nel 2017 si sono registrati 4743 delitti, di cui 1646 con presunti autori noti, quest'anno risultano denunciati 4265 delitti, di cui 1518 con presunti autori noti.

Nel dettaglio, è rimasto invariato il numero degli omicidi volontari (1) mentre quello dei tentati omicidi è sceso da 5 a 3.

in calo il numero dei furti in genere, passati complessivamente da 2317 nel 2017 a 2077 nel 2018. Leggero calo dei furti in appartamento, passati da 538 a 454 nel 2018, mentre è aumentato il numero di quelli in danno di esercizi commerciali, passati da 127 a 182.

Il numero delle rapine è rimasto pressoché stabile, passando da 45 a 50, così come il numero delle estorsioni denunciate o scoperte, passato da 25 a 28.

In leggero calo anche i danneggiamenti seguiti da incendio (da 82 a 51). Stabile infine il numero dei reati in materia di sostanze stupefacenti, passati 75 a 68.

così come quelli contro la famiglia, maltrattamenti e atti persecutori.

Emessi dal Questore di Siracusa 38 avvisi orali e 20 rimpatri con divieto di ritorno, sono state avanzate 16 proposte di sorveglianza speciale, 16 provvedimenti di Daspo a carico di tifosi ritenuti responsabili di atti violenti o di intemperanze in occasione di manifestazioni sportive e 5 Daspo urbani. Sono stati emanati 35 provvedimenti di ammonimento per stalking.

A tutto ciò si aggiungono le operazioni di Polizia giudiziaria, l'attività di prevenzione e di tutela nei confronti delle "fasce deboli" e le tante iniziative di educazione alla legalità.