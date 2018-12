Siracusa, risanamento ambientale e infrastrutture le priorità del 2019

E' un anno il 2018 che si chiude nel segno della mobilitazione per il sindacato unitario anche in provincia di Siracusa: Cgil, Cisl e Uil, raccogliendo un preciso input delle segreterie nazionali in aperto e forte dissenso con quanto prevede la manovra finanziaria, si preparano alla stagione di lotta delle categorie che confluirà nella manifestazione nazionale di fine gennaio.

Non solo, sul piano provinciale, i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stafano Munafò, rivendicano ancora una volta la strategicità del territorio siracusano "per rilanciare il quale - hanno affermato - serve sinergia e condivisione tra tutti gli attori, a partire dalla politica".

A preoccupare sono ancora un volta i numeri della disoccupazione, che in questa provincia è al 23% e che sale fino al 55% se si passa ad analizzare il tasso giovanile. Numeri importanti che spiegano la "fuga" dei cervelli: negli ultimi 10 anni sono stati 12.000 i giovani a lasciare questo territorio e per il 70% si tratta di laureati.

Per il 2019 gli obiettivi sono ancora il risanamento ambientale e le infrastrutture: "Il territorio ha bisogno di un'industria sempre più compatibile con l'ambiente - hanno detto i tre segretari - così come è necessario il recupero di aree che possono tornare ad essere appetibili per gli investitori. Le infrastrutture - hanno aggiunto - sono l'unico passante per lo sviluppo che vede al centro l'industria, l'agricoltura e il turismo: bisogna completare il tratto della Rosolini-Modica e sulla Ragusa-Catania, che per buona parte passa dalla zona nord della nostra provincia, - concludono - preferiremmo avere copia del contratto di servizio che scadenza l'avvio dei lavori e la somma economica riservata all'opera".