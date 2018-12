Cna Siracusa: "Nel 2018 a sostegno di oltre 2mila imprese"

Dodici mesi di lavoro intenso nel territorio a sostegno delle oltre 2mila imprese associate con Cna. Questo il bilancio trattato oggi durante la conferenza stampa di fine anno.

Siracusa, come tutta la Sicilia, anche nel 2018 ha vissuto un percorso a doppia velocità, alcuni comparti sono in buona espansione ( turismo, agroalimentare, ecc.) e soffrono limiti infrastrutturali, burocratici e di strategia complessiva ed altri settori ( costruzioni, trasporto, servizi ecc.) sono invece in profonda recessione ed hanno bisogno di coordinate chiare per convertire o rendere nuovamente funzionale il proprio business.

Il 2018 è stato l’anno della svolta nell’utilizzo degli eco-bonus e sisma bonus con il grande progetto “Riqualifichiamo l’Italia” a favore dei condomini.

Un altro impegno costante è connesso alla fiscalità, la provincia continua ad avere una pressione fiscale globale superiore al 65% e per questo abbiamo sostenuto con forza gli interventi connessi alla istituzione delle ZES oltre alla spinta fortissima per l’istituzione delle Zone Franche Montane. Alcuni risultati importanti hanno riguardato azioni da noi promosse come il raddoppio della deducibilità dell’IMU fino al 50%.

Altro risultato importante è l’innalzamento del tetto alla fatturazione del regime forfettario a 75mila euro, un passaggio fondamentale per la riduzione del carico fiscale in capo agli autonomi. In extremis anche la riduzione dell’addizionale regionale Irpef prevista in finanziaria.

Ancora un impegno costante per le istanze degli autoriparatori ed impegno anche sul segmento turistico con un accordo storico con AirB&B per agevolare gli imponenti flussi connessi al turismo esperienziale in Sicilia.

Un occhio di riguardo anche ai giovani e agli anziani.

Il 2019 sarà all’insegna della continuità del lavoro svolto, continuando nei progetti avviati e potenziando l’attenzione verso i mestieri ed i Comuni con una sempre più capillare presenza nel territorio.