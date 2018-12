Siracusa, nuovo ospedale: il commissario Asp Ficarra dà mandato di passare alla fase esecutiva del progetto

Il nuovo ospedale di Siracusa priorità numero 1 per il nuovo commissario straordinario dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra, oggi alla prima uscita ufficiale dopo il suo insediamento.

"Ho già dato incarico all'ufficio tecnico - ha dichiarato - di passare alla fase esecutiva del progetto. Fondamentale sarà comunque la promulgazione della rete ospedaliera disegnata da parte della Regione. Da quello che so - ha aggiunto - è già pronta, deve solo essere pubblicata. Da questo documento che ci dirà quanti reparti, quanti poti letto avremo a disposizione, disegneremo la nuova struttura e calibreremo i nuovi spazi e le nuove divisioni per rendere tutto funzionale".

Sui tempi di posa della prima pietra Ficarra non si è espresso, anche perché diversi sono i passaggi che ancora mancano all'appello: "E' necessario che l'area sia individuata e confermata, che sia approvato il progetto definitivo, che siano confermati i finanziamenti. Solpo dopo questi 3 momenti - ha detto ancora - si potrà procedere all'appalto".

L'altro impegno preso dal commissario è quello di far lavorare al meglio tutti gli ospedali della provincia di Siracusa: "Ritengo - ha evidenziato il commissario - che tutte le strutture debbano avere un senso ed essere in rete. Il cittadino-paziente deve essere accompagnato per tutto il suo percorso. Pertanto dobbiamo penare al rilancio degi nosocomi sulla base della domanda e accorciare le distanze che ancora ci sono tra i diversi ospedali".