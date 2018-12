Nel Catanese, uccide ex moglie e tenta suicidio

Una donna di 60 anni, Sara Parisi, è stata uccisa con colpi di pistola a Giarre. L'omicidio è avvenuto in strada, vicino all'abitazione della donna. A sparare sarebbe stato l'ex marito, dal quale era separata da anni, che poi avrebbe tentato il suicidio con la stessa arma. L'uomo è stato soccorso da personale del 188 e trasferito in elicottero in gravi condizioni in un ospedale di Catania. Indagano i carabinieri. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

Secondo una prima ricostruzione la donna era uscita di casa per andare a lavorare. Avrebbe visto l'ex marito, Francesco Privitera, 58 anni, in strada, armato di pistola, e avrebbe cercato di fuggire, ma l'uomo l'avrebbe raggiunta e uccisa. Gli avvenimenti successivi sono al vaglio degli investigatori che stanno cercando di verificare con certezza se l'uomo si sia sparato un colpo di pistola all'addome, tentando in suicidio, o se il colpo sia partito accidentalmente, magari durante una colluttazione con un familiare della vittima che voleva disarmarlo. L'uomo è sottoposto a un intervento chirurgico nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni di salute sono definite molto gravi. Sul posto dell'agguato anche carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Catania, il medico legale e il sostituto procuratore di Catania, Alessandra Tasciotti