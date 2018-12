Floridia, disposta chiusura di un locale per 10 giorni

Sospensione temporanea emessa in un esercizio commerciale di somministrazioni di alimenti e bevande a Floridia, eseguita dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso a firma del Questore della Provincia di Siracusa per un periodo di dieci giorni.

L'esercizio sarebbe frequentato da persone che assumono abitualmente sostanze stupefacenti. Lo stesso locale è stato in passato oggetto di numerosi esposti presentati dai residenti per segnalare continui disturbi causati da schiamazzi e dalla musica ad alto volume e per l’intralcio al traffico veicolare.