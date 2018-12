Siracusa, il sindaco Italia: "Evitare i botti per Capodanno nel rispetto di persone ed animali"

“Il Capodanno è una festa, e come tale deve essere vissuta. Anche sotto il profilo della sicurezza personale e delle altre persone, per il rispetto dei nostri animali, per evitare danni alle cose: il mio auspicio per la notte del 31 è che si eviti il ricorso ai tradizionali botti e giochi di artificio che annualmente determinano tanti incidenti” - così il sindaco Francesco Italia raccoglie l'invito della Prefettura a sensibilizzare i cittadini alla sicurezza - “Per coloro i quali, nonostante gli appelli, restano dell'idea di utilizzarli, l'invito è perché si faccia ricorso a prodotti omologati, usati in sicurezza, lontano dai luoghi di aggregazione o affollati, e comunque dalle altre persone”.