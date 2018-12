Siracusa, la protesta simbolica di CasaPound: sacchetti di immondizia fuori dal Vermexio

Sacchi di spazzatura con la scritta "Gestione rifiuti questione fuori dal comune" sono stati piazzati da CasaPound Siracusa fuori da Palazzo Vermexio per denunciare simbolicamente il dissenso verso la gestione della pulizia della città.

"Ci arrivano numerose segnalazioni da parte dei cittadini - si legge in una nota - su alcune aree della città, soprattutto periferiche, dove i rifiuti non vengono raccolti, in altre la raccolta differenziata ancora non è iniziata e in altre ancora c'è molta confusione, senza contare che dopo il passaggio da IGM a Tekra il futuro di numerosi lavoratori è incerto. Chiediamo una presa di responsabilità da parte dell'amministrazione e l'assicurazione che i dipendenti ex Igm non perdano il posto di lavoro".