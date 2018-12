Siracusa, utenze impianti sportivi: Baio "Il Comune non dovrebbe pagare neanche il 50%"

La vicenda del pagamento delle utenze degli impianti sportivi del complesso della Cittadella dello Sport registra oggi l'intervento di Salvo Baio, componente della Direzione provinciale del Pd.

"Mi complimento - scrive in una nota - con il consigliere comunale Francesco Burgio per aver sollevato il coperchio della pentola dei rapporti tra il Comune di Siracusa e il C.C.Ortigia, che è il concessionario e gestore della Cittadella dello Sport, e che in realtà dovrebbe versare il doppio della somma comunicata dalla dirigente Caligiore. Il bando di gara per la concessione e gestione della struttura sportiva - spiega Baio - si basa sull'articolo 15 della legge numero 9 del 2016 la quale prevede che la gestione degli impianti sportivi sia a costo zero per il Comune. Invece, proprio la dirigente Caligiore, che ha predisposto gli atti di gara (approvati dalla giunta), ha previsto all'articolo 10 del capitolato prestazionale, allegato al bando di gara, che il Comune si accolli la metà delle spese per le utenze (acqua, energia elettrica, gas metano) per tre anni, in violazione della legge che esclude oneri a carico dell'amministrazione comunale".

Da qui la richiesta delle ragioni di questa modifica: "Che ne pensa l'assessore alla Legalità, Giovanni Randazzo? Suggerisco al consigliere Burgio di rivolgersi ai deputati e senatori dei Cinque Stelle per un'interrogazione parlamentare su questa incredibile vicenda. Io l'ho segnalata pubblicamente numerose volte, ma finora nessuno a livello politico se n'è occupato. Bisogna - conclude allora Baio - fare un formale esposto perché la Procura della Repubblica si attivi?"