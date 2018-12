Siracusa, via Salvatore Raiti: discarica a cielo aperto con immondizia che ha invaso anche la sede stradale

E' proprio vero al peggio non c'è mai fine. Ci sono alcune zone della città che appaiono dimenticate o meglio bypassate dal servizio di igiene urbana e che sono anche meta preferita dei soliti "sporcaccioni. Via Salvatore Raiti, nel quartiere della Pizzuta, è una di queste. Accanto ai cassonetti, ancora non eliminati, la spazzatura cresce giorno dopo giorno. Ci si può trovare di tutto: dai grossi sfalci di erba, a materassi, da pezzi di vecchio mobilio a grossi sacchi neri il cui contenuto in alcuni casi è finito sparso ovunque. L'immondizia, sempre presente in quel tratto, negli ultimi giorni è cresciuta a dismisura, arrivando ad invadere anche la sede stradale. Oltre ai problemi di ordine igienico e di decoro, si prospetta adesso anche quello relativo alla sicurezza.

Inutile dire che è necessario un intervento immediato.

Ricordiamo che a settembre scorso, proprio nel bel mezzo dell'emergenza rifiuti in città, nella stessa strada, ma all'altezza del civico 2 l'assessore Coppa firmò un provvedimento di sequestro di un'altro cumulo di rifiuti nato attorno ad alcuni cassonetti.