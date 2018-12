Siracusa, Riccardo D'Alessandro torna a vestire la maglia azzurra

Riccardo D' Alessandro torna al Siracusa. Il giovane portiere palermitano si è allenato nel pomeriggio e in serata ha firmato l' accordo che lo lega alla società azzurra. D'Alessandro vestirà per la quarta stagione consecutiva la maglia del Siracusa.

Arrivato nella stagione 2015/16 è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria nel campionato di serie D con 17 presenze all’attivo. Nella passata stagione si è sempre fatto trovare pronto quando è subentrato a Tomei.

"Sono contento di essere ritornato in una grande piazza, ringrazio la società e il Ds Laneri persona che stimo tantissimo. Sono qui per rimettermi in gioco e dare il mio contributo".