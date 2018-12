Siracusa, Capodanno in piazza Duomo con Mario Incudine

Capodanno in piazza Duomo, a Siracusa.

Il programma prevede il via alle 23.00, con Mario Incudine che, insieme alla sua band, accompagnerà i siracusani ed i turisti fin quasi al count down. Reduce dal successo di “Mio Fratello”, brano cantato con Biagio Antonacci ed i fratelli Rosario e Beppe Fiorello, Incudine torna in città con una performance studiata appositamente per l’evento di piazza Duomo.

A mezzanotte brindisi collettivo per salutare l’arrivo del nuovo anno.

A seguire dj set con Jerry Garcia e Leo Bonarrivo di Fm Italia, la musica di Dela Roca e i TimeToParty con Andrea Blanco e le voci di Ciccio Teodoro e Micheal Arsì. Presenterà la serata Mimmo Contestabile.