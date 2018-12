Siracusa e provincia, controlli dei Carabinieri: un arresto e 18 denunce

Oltre 160 pattuglie con circa 300 Carabinieri impegnati nei controlli effettuati durante le festività natalizie nel territorio della provincia di Siracusa per garantire una maggiore sicurezza, soprattutto nei luoghi con un significativo afflusso di persone.

Il bilancio finale conta 1 arresto, 18 persone denunciate in stato di libertà e 13 soggetti segnalati per essere stati trovati in possesso di stupefacente ad uso personale. L'arresto riguarda un 20enne, trovato in possesso di diverse dosi di hashish oltre che di materiale per il confezionamento.

Nel territorio della Compagnia di Siracusa sono state controllate 526 persone a bordo di 450 veicoli e sono state elevate 73 contravvenzioni al Codice della Strada.

Nel territorio della Compagnia di Augusta 367 soggetti identificati su strada e 35 veicoli sottoposti a perquisizione.

La Compagnia Carabinieri di Noto ha identificato più di 670 persone e controllato oltre 367 veicoli. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state elevate 30 contravvenzioni soprattutto per infrazioni legate al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, al mancato uso del casco e l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida

Sono stati una ventina gli esercizi pubblici controllati, soprattutto quelli per la somministrazione al minuto di alimenti: buona la qualità degli alimenti somministrati e altrettanto soddisfacente la pulizia dei locali dove gli alimenti vengono manipolati per la cottura. Contestata solo qualche infrazione per il mancato rispetto della corretta esposizione delle informazione sugli ingredienti degli alimenti e dei prezzi della merce in vendita.