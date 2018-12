Siracusa, il sindaco riceve il 17enne che ha salvato la vita al nonno

Andrea Di Mauro, lo studente dell'Einaudi che qualche mese fa ha salvato la vita al nonno, praticandogli un massaggio cardiaco è stato ricevuto questa mattina dal sindaco Francesco Italia nella sala verde di Palazzo Vermexio.

“Credo che quello di Andrea - ha detto il primo cittadino - debba essere un esempio per tutti noi, come cittadini e come Istituzioni. Le tecniche di rianimazione apprese a scuola si sono rivelate decisive. L'augurio è che ognuno di noi possa trarre da questa storia uno stimolo all'apprendimento di piccoli ma importanti pratiche: le procedure d'emergenza possono tornare utili in qualsiasi momento, ed in pochi momenti fare la differenza tra la vita e la morte”.

Ad accompagnare Andrea i genitori, Sebastiano e Oriana insieme al fratello minore, Luca. Con loro Giuseppe e Tiziana Laurettini, istruttore il primo ed operatrice la seconda, di Blsd ( il basic life support and defribillation).

"Ringrazio la scuola - ha detto il 17enne - per avermi insegnato queste tecniche che sono servite per salvare la vita di mio nonno: una gioia immensa che ha ripagato le ore dedicate a questo corso”.