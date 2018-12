Siracusa, 6 mesi di sindacatura: Italia "L'obiettivo è trasformare la città in comunità". VIDEOINTERVISTA

Il tradizionale scambio di auguri di fine anno del sindaco con la stampa si è inevitabilmente trasformato in un incontro in cui è stato tracciato un bilancio dei primi sei mesi di sindacatura per Francesco Italia. Sei mesi in cui il primo cittadino, con la sua giunta, si è ritrovato ad affrontare tante emergenze, dagli asili nido, all'appalto di igiene urbana, dalla vertenza pulizieri e all'appalto per il servizio trasporto con le navette elettriche, solo per citarne alcune. Per finire con il bilancio di previsione 2018, approvato dal consiglio comunale dopo una maratona di 2 giorni domenica 16 dicembre in tempo utile per evitare il commissariamento.

E prima del brindisi augurale in vista del nuovo anno l'invito rivolto a tutti, in ambito politico, a mettere da parte ogni contrapposizione personale o ideologica al fine di superare tutte le problematiche: "Bisogna fare tutti un passo indietro per farne poi uno in avanti tutti insieme".