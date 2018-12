Siracusa, anziani over 75 e invalidi gravi: pubblicato l'avviso per il voucher da destinare agli assistenti domiciliari

Aperti i termini per i fondi economici da destinare alle famiglie con anziani ultrasettantacinquenni e con invalidità al 100 per cento.

Le domande devono essere presentate entro il 15 gennaio 2019 negli uffici dell'assessorato, in via Italia 105.

L'avviso è stato pubblicato dall'assessorato alle Pari opportunità sociali ed è consultabile sulla homepage del sito istituzionale (www.comune.siracusa.it), nella sezione “Avvisi e news”.

Il contributo consisterà in un buono di servizio che dovrà essere destinato alla retribuzione di un assistente familiare a domicilio da individuare attraverso gli enti non profit iscritti all'apposito albo regionale.

L'anziano deve essere: disabile grave o invalido al 100 per cento; cittadino italiano, comunitario o titolare di un permesso di soggiorno; residente a Siracusa. Inoltre deve essere in possesso di una dichiarazione ISEE valida, riferita al periodo d'imposta 2017, non superiore a 7mila euro per nucleo familiare.

Possono presentare domanda: l’anziano interessato che vive in un nucleo familiare; i familiari, entro il quarto grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo e che siano residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; il figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana purché sia residente, come il beneficiario, a Siracusa e purché entrambi siano residenti nel territorio regionale da almeno un anno.