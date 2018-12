Siracusa, De Simone: "Un'ordinanza di prevenzione antisisismica"

Controlli delle condizioni strutturali dell’edilizia pubblica partendo dalle scuole, convocazione di un comitato per la prevenzione ed il soccorso per eventi di calamità naturale e reperimento di risorse da investire in attività di prevenzione. Questo quanto il presidente della Consulta civica di Siracusa, Damiano De Simone chiede al sindaco Francesco Italia attraverso la firma di un'apposita ordinanza.

"È da non sottovalutare - dichiara De Simone - l’attività sismica registrata nelle ultime ore nel catanese che può allargarsi, di riflesso, nel siracusano a sua volta in corrispondenza della faglia Ibleo-maltese".