Vittoria, ucciso 27enne per motivi passionali

Sparatoria per motivi passionali a Vittoria. La vittima è un cittadino romeno.La sorella aveva una relazione con l'omicida, un uomo di Vittoria di 27 anni. La vittima è morto in ospedale dopo il suo ricovero dopo esser stato colpito da più colpi di arma da fuoco. L'assassino si è costituito ai carabinieri. Alla base del fatto di sangue, la relazione tra l'omicida e la sorella della vittima, non approvata dalla famiglia della donna.